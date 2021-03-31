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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رحاب بلال: لوحتي في مسابقة فاروق حسني ترصد بهجة العرس النوبي

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:06 م
الفنانة رحاب بلال،
الفنانة رحاب بلال،
جمال عاشور
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أعربت الفنانة رحاب بلال، خريجة تربية فنية عن سعادتها بالمشاركة في مسابقة مؤسسة فاروق حسني للتصوير«الرسم»، مؤكده أن وجودها بالقائمة القصيرة في المسابقة وعرض لوحتها بالمعرض الذي افتتحه الفنان، والدكتورة إيناس عبد الدايم مساء أمس فخر كبير لها.

وقالت في تصرحاتها لـ«الدستور»، إن العمل الذي شاركت به في مسابقة مؤسسة فاروق للثقافة والفنون، يدور حول الفرح النوبي.

وأضافت أن الفن النوبی يتميز بسمات وطابع خاص من خلال المعتقدات والتقاليد المرتبطة بمرور الحضارات المختلفة كما يتأثر بالفن الفرعونی والفن القبطی، لذلك اختارت أن تمثل هذا الموضوع، وتتناول البيٸة النوبية والتأثر بجمال أفراحهم والموسيقی وألوانهم المشرقة، مؤكده على أنه لا يوجد اختلاف علی تميزهم فی هذا الموضوع.

رحاب بلال، فنانة تشكيلية، ولدت عام 1997بالقاهرة، حاصلة علی بكالريوس تربية فنية، شاركت فی عدة معارض محلية ودولية، منها معرض وجوة فرعونية، فعاليات مهرجان الزمالك، فعاليات المٶتمر الدولی الاول، صالون مبدعين الفن، ملتقی تجمع الفنانين الشباب، معرض التعبير الابداعی فی المشغولة الفنية، الملتقی الدولی للفنون والحرف الشعبية والتراثية، وأخرهم المشاركة بمعرض ومسابقة جواٸز الفنون لمٶسسة فاروق حسنی للثقافة والفنون، بلوحة فرح نوبی.

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