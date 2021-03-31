«إسكان النواب» تبدأ مناقشة معوقات تصدير المقاولات المصرية

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، وتناقش اللجنة ملف المعوقات الخاصة بتصدير المقاولات المصرية خاصة للدول الإفريقية.وأكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، على أن بعض الشركات المصرية تتواجد في عدد من الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان ستدعو هذه الشركات المستثمرة فى إفريقيا والاستماع إلها والتعرف على معوقات عملهم، وكذلك سيمتلكون قاعدة بيانات كبيرة، مشيرا إلى أن التدريب يجب أن يكون الزامي للقطاع الفني والتنفيذي وكل هذه مقومات النجاح.وأضاف وكيل اللجنة، أن قطاع الاستشارات هو المدخل الأول لإفريقيا، مؤكدًا على أهمية دعم هذا القطاع ليكون لدينا استشارات وقاعدة بيانات تبني عليها الشركات المصرية دراستها للمشاريع داخل الدول الإفريقية.