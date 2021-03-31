رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«طرقان» يشدو بأشهر تترات أفلام ودراما الرسوم المتحركة بمسرح النافورة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:04 م
الدكتور مجدى صابر
الدكتور مجدى صابر
حسن أمين
طباعة
تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا للمغنى والملحن طارق العربى طرقان بمشاركة أبنائه محمد، ديما، تالا، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فيظى، فى الثامنة مساء الجمعة 2 إبريل على مسرح النافورة.

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الاعمال الغنائية لتترات وأغاني أشهر أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة التى شكلت وجدان الأجيال خلال العقود الثلاثة الماضية منها داي الشجاع، سيمبا، مدينة النخيل، سلاحف النينجا، كوكب تاريخ، صقور الأرض، باتمان، انت الأمان، ريمي، أمي كم أهواها، بابار، الرمية الملتهبة، فلة والأقزام السبعة، مغامرات حنين، سابق ولاحق، كابتن ماجد، مدينة الصفصاف، هزيم الرعد، المحقق كونان، ماوكلي، أسرار المحيط دراغون بول، ون بيس، عهد الأصدقاء وغيرها.

يذكر أن طارق العربى طرقان أحد أهم رواد أغاني الأطفال وشارات الرسوم المتحركة فى العالم العربي تأليفا ولحنا وغناء، يعد من أكثر المبدعين إنتاجا فى عالم الطفل، قدم أكثر من 1500 لحن وأغنية لمكتبة الموسيقى العربية، كما قدم حفلات ناجحة وشارك فى مهرجانات وفاعليات بجميع ارجاء الوطن العربى.

موضوعات متعلقة

الحكومة توافق على إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

السكة الحديد توضح طريقة حجز التذاكر عبر الهاتف (صور)

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

الرئيس السيسى ينعى كمال الجنزورى: «رجل دولة من طراز فريد»


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

image description

ضمن حملة «أتحضر للأخضر».. حملات نظافة وتوعية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة

الأكثر قراءة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

الحكومة توافق على إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

«التسامح وصفاء القلوب».. كتاب جديد لـ«عبدالله الشحي»

ملتقى الخط العربي يمدد فترة تلقي المشاركات حتى 10 أبريل

علاء أبو زيد يطرق عتبات جديدة فى «معركة درنة»

مريم معتز: لوحة «سنوات الغفلة» تجسد مرحلة صعبة في حياتي