«طرقان» يشدو بأشهر تترات أفلام ودراما الرسوم المتحركة بمسرح النافورة

تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا للمغنى والملحن طارق العربى طرقان بمشاركة أبنائه محمد، ديما، تالا، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فيظى، فى الثامنة مساء الجمعة 2 إبريل على مسرح النافورة.يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الاعمال الغنائية لتترات وأغاني أشهر أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة التى شكلت وجدان الأجيال خلال العقود الثلاثة الماضية منها داي الشجاع، سيمبا، مدينة النخيل، سلاحف النينجا، كوكب تاريخ، صقور الأرض، باتمان، انت الأمان، ريمي، أمي كم أهواها، بابار، الرمية الملتهبة، فلة والأقزام السبعة، مغامرات حنين، سابق ولاحق، كابتن ماجد، مدينة الصفصاف، هزيم الرعد، المحقق كونان، ماوكلي، أسرار المحيط دراغون بول، ون بيس، عهد الأصدقاء وغيرها.يذكر أن طارق العربى طرقان أحد أهم رواد أغاني الأطفال وشارات الرسوم المتحركة فى العالم العربي تأليفا ولحنا وغناء، يعد من أكثر المبدعين إنتاجا فى عالم الطفل، قدم أكثر من 1500 لحن وأغنية لمكتبة الموسيقى العربية، كما قدم حفلات ناجحة وشارك فى مهرجانات وفاعليات بجميع ارجاء الوطن العربى.