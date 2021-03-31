نقابة المعلمين تنعى الدكتور كمال الجنزوري: كان نموذجا للوطنية

نعت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي فاضت روحه صباح اليوم، بعد حياة حافلة بالعطاء وحسن تحمل المسئولية، أعطى خلالها نموذجا للوطنية وعنوانا للإخلاص والعمل الجاد والإدارة الناجحة.وتقدمت هيئة مكتب النقابة باسم كل معلمي مصر، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الجمزوري في فقيد الوطن، الذي مكث طوال حياته في خدمة بلاده، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة.