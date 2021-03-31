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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نقابة المعلمين تنعى الدكتور كمال الجنزوري: كان نموذجا للوطنية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:02 م
خلف الزناتي
خلف الزناتي
نورهان عبدالرحمن
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نعت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي فاضت روحه صباح اليوم، بعد حياة حافلة بالعطاء وحسن تحمل المسئولية، أعطى خلالها نموذجا للوطنية وعنوانا للإخلاص والعمل الجاد والإدارة الناجحة.

وتقدمت هيئة مكتب النقابة باسم كل معلمي مصر، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الجمزوري في فقيد الوطن، الذي مكث طوال حياته في خدمة بلاده، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة.

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