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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«شكري» يدعو الشركات المصرية لضخ استثماراتها في السوق الكوراتية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:01 م
سامح شكري
سامح شكري
دعاء أبو العزم
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أعلن سامح شكري، وزير الخارجية، أن العلاقات المصرية اكرواتية تبدأ مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي لترجمة العلاقات السياسية المتميزة التي شهدتها علاقة الدولتان خلال العاميين الماضيين، مؤكدًا على وجود فرص كبيرة ولا نهائية للتعاون الاقتصادي خاصة في مجالات الطاقة والتصنيع الغذائي.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها خلال مندي الأعمال المصري الكرواتي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، وبحضور وزراء خارجية البلدين ورئيس اتحاد الغرف التجارية الكرواتية، وممثل بنك كرواتيا للتنمية والأعمار والتصدير ووفد من كبار رجال الأعمال بالبلدين.

وأضاف أن كلا البلدين يملك دورا اقتصاديا هاما في اقليمه بما يفتح المجال لتمركز الأعمال والإنتاج المشترك واعادة تصديره سواء لأفريقيا من خلال مصر أو لأوروبا من خلال الأسواق الكرواتية.

ومن جانبه قال وزير الخارجية للشؤون الأوروبية الكرواتي جوردان رادمان، إن هناك اهتماما كبيرا من الشركات الكورواتية للتوسع في السوق المصري خاصة في مجال السيارات والسياحة والأدوية وقطاع الصناعات الهندسية.

وأضاف أن السوق المصري يعد من أهم الأسواق لبلاده في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا فهو سوق جاذبة للاستثمار وبها العديد من الفرص ولابد من العمل والتعاون سويا لدفع التبادل التجاري بين البلدين الى مستويات اعلى.

ووجه الدعوة للشركات المصرية لضخ استثماراتها في السوق الكوراتية مؤكدا أن بلاده على اتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات لجذب المستثمرين وازالة كافة المعوقات.

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