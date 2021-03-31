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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة بنى سويف: مستعدون للتعاون مع المحافظة فى مبادرة «حياة كريمة»

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:00 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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عقد مجلس جامعة بني سويف، اجتماعه الشهري رقم 194 برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأوضح الدكتور منصور أن الجامعة على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للتعاون مع المحافظة في إتمام مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تطوير عدد من القرى.

وأكد رئيس الجامعة على دور الجامعة المجتمعى لتنظيم قوافل طبية وبيطرية والقيام بعمليات مجانية داخل المركز التخصصي والمستشفى الجامعي، إلى جانب دور المركز التخصصي لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والذي والذى يعد أول مركز بيني غير نمطي على مستوى الشرق الأوسط والذي يتعامل مع 6 إعاقات متنوعة من خلال التعاون بين كليات الطب والعلاج الطبيعي والتمريض والتربية الرياضية وغيرها من كليات الجامعة. 

ووجه المحافظ الشكر لرئيس الجامعة على الاستعداد للتعاون الكامل في مبادرة حياة كريمة والتي تعد إحدى قطاعات التنمية الفكرية والاقتصادية مثمنًا دور الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في تنمية وعى الطلاب وبناء شخصية واعدة لبناء الدولة المصرية. 

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