مدارس القاهرة تعلن موعد نتيجة «امتحانات مارس»

أعلنت المدارس الابتدائية والاعدادية بمديرية القاهرة، أن موعد نتيجة امتحان شهر مارس لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي للثاني الإعدادي، غدا الخميس.وانتهت اليوم امتحانات شهر مارس، لصفوف النقل، حيث أدى اليوم الصف السادس الابتدائي الامتحان المجمع متعدد التخصصات عن منهج شهر مارس.وأعلنت الوزارة، أن امتحانات الشهور الثلاثة مارس وأبريل ومايو، ضمن امتحانات الشهور التي يتم تقييم بها الطلاب بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 20202021.وقررت الوزارة، أن يؤدي طلاب الصفوف من 4 ابتدائي حتى الثاني الإعدادي، امتحانات شهر مارس أبريل ومايو في شكل امتحان واحد مجمع متعدد التخصصات في جميع المواد.وحددت الوزارة مواعيد امتحان شهر أبريل المقبل في المواعيد التالية:رابعه ابتدائي: 28 أبريلخامسة ابتدائي: 26 أبريلسادسة ابتدائي: 27 أبريلالصف الأول الإعدادي: 28 أبريلالصف الثاني الإعدادي: 26 أبريل