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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وصول طفلة المعادي المتحرش بها وأسرتها للمحكمة (صور)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:21 م
طفلة المعادي
طفلة المعادي
عادل عبد العال
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وصلت طفلة المعادي، ضحية واقعة التحرش، وأسرتها إلى مقر الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقد بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي زين الدين، اليوم الأربعاء، لنظر ثاني جلسات محاكمة محمد جودت، المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.

وتبين أن المتهم خطف بالتحايل الطفلة المجني عليها يارا السيد حمدان أمين البيومي، بأن استدرجها إلى أحد العقارات قاصدا إبعادها عن ذويها وأعين الرقباء فتتبعته طواعية إلى حيث أرشدها.

واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي هتك عرض الطفلة المجني عليها، والتي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية بالقوة، بأن باغتها باستطالة يده إلى أماكن حساسة بجسدها بمواطن عفتها.

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