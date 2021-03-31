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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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مشروع «استدامة» بـ«علوم طنطا» يفوز بالمركز الأول على مستوى الجامعات

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:59 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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‏أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، فوز مشروع "استدامة" لكلا من علا على فتح الله صالح، ومحمد جابر غمرى على رضوان، بالفرقة الرابعة قسم الكيمياء الحيوية الخاصة بكلية العلوم، بالمركز الأول على مستوى الجامعات.

‏وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المشروع الفائز قائم على تطبيق مخرجات البحث العلمى فى مجال إعادة التدوير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فى مجال إعادة تدوير زيت الطعام المستهلك وإطارات السيارات المستعملة.

وقال الدكتور ‏الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن مشروع "استدامة" حقق المركز الأول وفاز بدعم مالى للمشروع بقيمة 100 ألف جنيه، وذلك خلال المشاركة فى مسابقة رالى لريادة الأعمال، والتى نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى الفترة من يوم 27 حتى 29 من الشهر الجارى بمدينة شرم الشيخ.

وقال الدكتور مجدي وكوك، منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا، أن إجمالي المشاركين بالمسابقة بلغ 1800 مشارك بعدد 300 مشروع من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، حيث تم تصفيتها فى المراحل الأولى وصولا إلى 15 مشروع للتقييم ‏في المرحلة النهائية.

‏وأوضحت علا على فتح الله صالح، ومحمد جابر غمرى على رضوان، أن مشروع "استدامة" يهدف إلى إعادة تدوير زيت الطعام المستعمل لأنتاج البيوديزل والجليسرين العالى الجودة، باستخدام عوامل حفازة حيوية (Biocatalyst ) مستخرجة من بقايا الطاعم، إلى جانب إعادة تدوير إطارات السيارات لإنتاج الاستيل (Steal ) والمازوت (Mazout ) والكاربون بلاك (carbon Black).

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