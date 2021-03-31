تغريم محامِ 10 آلاف جنيه لنشره أخبار كاذبة

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار حسن معوض الباهى، وعضوية المستشار حاتم مبروك عوض والمستشار محمد عبدالفتاح شرابى، بتغريم محامى ١٠ آلاف جنيه لنشره أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى.وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من رئيس فرع الإدارة العامة للتكنولوجيا بقيام خالد عبدالرحمن السعيد محامى بنشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خاص بالقضية رقم ٢٨٣٦ لسنة ٢٠١٨ جنايات ميت سلسيل والمعروفة إعلاميا بقاتل طفلية ميت سلسيل عصافير الجنة "محمود نظمى " مرددا عبارات غير لائقة للتأثير فى الرأى العام.وكان المتهم قد حكم عليه بالحبس سنة وغرامة ٢٠ ألف جنيه إلا أن الدائرة الثامنة اكتفت بمعاقبته بغرامة ١٠ آلاف جنيه.