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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الخارجية: مصر تولي أهمية بالغة لدعم العلاقات مع أوكرانيا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:55 م
سامح شكري
سامح شكري
دعاء أبو العزم
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افتتح سامح شكري، وزير الخارجية، ووزير الخارجية والشئون الأوربية في كرواتيا جوردان رادمان، الدورة الثانية لمنتدي رجال الأعمال المصري الكرواتي.

وأكد "شكري"، أن مصر تولي أهمية بالغة لدعم العلاقة بين القطاع الخاص بالبلدين، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الزيارات بين ممثلي القطاع الخاص بالبلدين التنمية التبادل التجاري بين البلدين.

ولفت إلى أن هناك جهودًا مكثفة تقوم بها غرفة التجارة الكرواتية في تنظيم الدورة الثانية لهذا المنتدي، منوهًا بأن هذا اللقاء من شأنه أن يفتح لمجالات جديدة من التعاون المشترك.

وأشار إلى أنه على ثقة من النتائج الايجابية لمثل هذا المنتدي في تعزيز حركتي التجارة والاستثمار بين مصر وكرواتيا.

و من جانبه قال وزير الخارجية الكرواتي أن الثقة المتبادلة بين القطاع الخاص في مصر وكرواتيا مهمة جدا، موضحا أن مصر من أهم شركاء بلاده في إفريقيا والمنطقة ككل،وقال إن مصر بلد حيوي يتيح العديد من الفرص.

كما أوضح أن جزء من الإنجازات التي تحققت بمصر في قناة السويس والمنطقة الصناعية، كما شهد التوقيع علي مذكرة تفاهم للتعاون بين ميناء ريكا وميناء الإسكندرية.

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