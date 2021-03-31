ألمانيا تفتتح مركز تطعيم تابع للجيش يعمل على مدار 24 ساعة

يبدأ الجيش الألماني لأول مرة في تقديم خدمة التطعيمات للعامة على مدار الساعة في أحد مراكزه في غرب ألمانيا.وأعلنت سلطات ولاية زارلاند إن مركز التطعيم في مدينة ليباخ سيعمل على مدار 24 ساعة بنظام ثلاث دوريات في اليوم اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وسيكون بذلك قادرا على إعطاء ما يصل إلى ألف جرعة يوميا.وفي جميع أنحاء ألمانيا، يمكن للجيش تقديم لقاحات في حوالى 28 مركزا، طالما أن إمدادات اللقاح متوفرة، وقالت وزيرة الدفاع أنيجريت كرامب-كارنباور اليوم الأربعاء إن هذه الخطوة جزء من "حملة تطعيم وطنية ضخمة".وأدى التباطؤ في حملة التطعيمات بألمانيا إلى تعرض الحكومة لانتقادات مستمرة منذ بداية العام.