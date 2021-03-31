صحة المنوفية: حملات تفتيشية على محال السلع الغذائية للتأكد من صلاحيتها

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، وذلك بالتنسيق بين كافة الوحدات المحلية ومديريات الصحة والتموين والطب البيطري والجهات المعنية للمرور علي المطاعم والمحال التجارية والأسواق وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات وذلك مع حلول شهر رمضان المبارك، للتأكد من إنضباط الأسعار ومطابقة السلع المعروضة للاشتراطات الصحية، فضلًا عن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.وتنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية، أفاد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أنه تم عقد إجتماع لرؤساء مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بنطاق المحافظة، وتم التأكيد علي تكثيف الرقابة علي جميع الأسواق العامة ومتداولي الأغذية بها وكذا أماكن بيع اللحوم والدواجن والمواد الغذائية المختلفة وسحب عينات منها وارسالها الي المعامل الفحص للتأكد من صلاحيتها.وخلال الإجتماع تم التشديد علي تكثيف الرقابة علي محلات بيع اللحوم المجمدة، ومصانع ومحلات بيع المثلجات والعصائر وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها، وكذا المرور علي المخابز والنوادي والمطاعم والكافتيريات والأماكن السياحية والثلاجات الخاصة لحفظ اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من صحة التراخيص اللازمة والشهادات الصحية للعاملين بها مع ضرورة أخذ العينات اللازمة لارسالها للفحص والتأكد من صلاحية المنتج.كما أكد وكيل وزارة الصحة أنه تم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية وجميع الإدارت الطبية بنطاق المحافظة طوال شهر رمضان المعظم وأيام عيد الفطر المبارك وتخصيص تليفون رقم 2176089 لتلقي وإستقبال شكاوي للمواطنين خلال الشهر الكريم والعمل علي حلها فورًا.