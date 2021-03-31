محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمار

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمار، بحضور السيد محمد أنيس سكرتير عام المحافظة وأعضاء المجلس.ووجه المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات بعض المشروعات الاستثمارية الحديثة في ظل الإقبال المتزايد الذي تشهده المحافظة خلال الفترة الحالية، ومراجعة موقف المستثمرين غير الجادين والذين لم يلتزموا بمعدلات التنفيذ ولم يتخذوا أي خطوات جادة للبدء في المشروع.كما تم عرض التيسيرات التي تتيحها المحافظة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار والمستثمرين وتقييم العقبات التي تواجه المستثمرين الناتجة عن جائحة كورونا.