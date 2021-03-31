روسيا: نأمل بالحفاظ على علاقات جيدة مع إيطاليا رغم اتهامها بشأن التجسس

أكد الكرملين اليوم الأربعاء، أنه يأمل في الحفاظ على علاقات جيدة مع إيطاليا بعد توقيف ضباط إيطالي متلبسا بتهمة التجسس حين كان برفقة ضابط روسي.وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "نأمل في أن يستمر الطابع الإيجابي والبناء للعلاقات الروسية-الإيطالية وأن يتم الحفاظ عليه" مضيفا من جانب آخر أن الرئاسة الروسية "لا تملك أي معلومات حول ظروف وأسباب القضية".