إيبارشية «عزبة النخل» تطلق استمارات إلكترونية لطلب لقاء الأسقف

أطلقت إيبارشية عزبة النخل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية موقعًا إلكترونيًا، لاستقبال استفسارات وأسئلة أقباط الإيبارشية، لأسقفها العام الجديد الأنبا سيدراوس.وأشارت الإيبارشية في بيان لها، إلى أنه سيتم الإجابة عن هذه التساؤلات خلال الاجتماع العام، كما أطلقت استمارة إلكترونية لطلب لقاء الأسقف، من خلال تحديد ميعاد مسبق للقاء أقباط الإيبارشية.وتتضمن هذه الاستمارة أسباب اللقاء مع أسقف إيبارشية عزبة النخل، وتقوم الإيبارشية بالتنسيق لهذه اللقاء مع الأقباط، وذلك بهدف دعم التواصل بين الأسقف وشعب الكنائس بها.وتأتي خطوة إطلاق استمارة لقاء الأسقف على غرار البابا تواضروس الثاني الذي أطلق مع بداية الشهر الجاري من خلال الموقع الرسمي للكنيسة استمارة طلب لقاء معه، وبدأ بالفعل لقاء عدد من الأسر القبطية من مختلف إيبارشيات الكنيسة، لدعم الحوار مع أقباط الإيبارشيات المختلفة.