«الصحة العالمية»: السكرى أخطر من كورونا

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن مرض السكرى يؤثر على 422 مليون شخص فى العالم (1 من كل 11)، مقارنة بفيروس كورونا، فالأول يصيب 3 أضعاف الأشخاص الذين يصيبهم الوباء، وفقًا لموقع "يورونيوز".ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من السكري إلى 700 مليون فى جميع أنحاء العالم بحلول عام 2045.وقال جوجكا روجليك، المسئول الطبي لإدارة مرض السكرى فى منظمة الصحة العالمية لموقع "يورونيوز"، إن السكري بالفعل وباء كامل من هذه الديناميكيات التي تضاعف عدد المصابين بالمرض 4 مرات تقريبًا في الثلاثين عامًا الماضية".ودخل المرض المزمن في قائمة الأسباب العشرة الأولى للوفاة، بعد زيادة كبيرة بنسبة 70% منذ عام 2000.