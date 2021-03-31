فيلم Godzilla vs. Kong يحقق إيرادات فلكية بمصر

نجح الفيلم العالمي Godzilla vs. Kong فى تحقيق إيرادات قياسية خلال أسبوع واحد فقط من عرضه بالسينيمات المصرية، محققا مليونى جنيه و240 ألفا رغم كورونا.قصة الفيلم تدور في إطار مختلف تماما عن الأجزاء السابقة للشخصيات التي أحبها الجمهور العالمي والمصري بوجه خاص، حيث ينتظر العالم كله مواجه ذات طابع خاص بين كلا من كونج العظيم وجودزيلا التي لا يمكن إيقافها، كل ذلك والعالم يرى ويراقب من منهم سيكون ملك كل الوحوش.Godzilla vs. Kong بطولة إيزا جونزاليز، ميلي بوبي براون، ألكسندر سكارسجارد، ريبيكا هول، كايل تشاندلر، لانس ريديك، تأليف إيريك بيرسون وإخراج آدم وينجارد.