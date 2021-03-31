دورات تدريبية بجامعة قناة السويس تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات»

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أنه تفعيلا للبروتوكول الموقع بين الجامعة ومعهد إعداد القادة، تستعد جامعة قناة السويس لعقد دورة إعداد القيادات الطلابية فى الفترة من ٥ إلى ٨ إبريل القادم بمركز إعداد القادة بالجامعة.وقال زكي إن الدوره ستقام تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" وينظمها مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ممثلة في معهد إعداد القادة بحلوان ووزارة التضامن الاجتماعى ممثلة في صندوق مكافحة الإدمان.وفى سياق متصل أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن فريق العمل بمركز إعداد القادة بالجامعة برئاسة الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية اجتمع اليوم مع الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان والدكتور إبراهيم عسكر مدير صندوق مكافحة الإدمان والدكتور محمد غنيم مدير مركز اعداد القادة بجامعة قناة السويس بحضور وكيلي المعهد الدكتور محمد جودة والدكتوره مناى شاهين وذلك لبحث آليات تنفيذ الدورة الأولى لمركز إعداد القادة بجامعة القناة.ومن جانبه أشار الدكتور محمد غنيم أن الدورة التى ستقام بمركز اعداد القادة بالجامعة سيشارك بها ١٠٠ طالب وطالبة.