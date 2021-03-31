«استرازينيكا»: نحترم قرار ألمانيا بتقييد استخدام لقاحنا لكورونا

قالت شركة استرازينيكا إنها تحترم القرار الذي اتخذته ألمانيا بتقييد استخدام لقاحها ضد فيروس كورونا، ولكنها أكدت أن الهيئات الصحية الأخرى أقرت بسلامة اللقاح.وقالت الشركة البريطانية-السويدية " نحترم قرار لجنة اللقاحات بصفتها هيئة استشارية لاستخداماللقاحات في ألمانيا"، وأضافت " سلامة المريض تظل تمثل أولوية قصوى للشركة".وأضافت أن تحقيقات الجهات المنظمة البريطانية الأوروبية " لم تستطع إيجاد علاقة بين اللقاح وحدوث جلطات".