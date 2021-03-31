«استرازينيكا»: نحترم قرار ألمانيا بتقييد استخدام لقاحنا لكورونا
الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:49 م
وكالاتطباعة
قالت شركة استرازينيكا إنها تحترم القرار الذي اتخذته ألمانيا بتقييد استخدام لقاحها ضد فيروس كورونا، ولكنها أكدت أن الهيئات الصحية الأخرى أقرت بسلامة اللقاح.
وقالت الشركة البريطانية-السويدية " نحترم قرار لجنة اللقاحات بصفتها هيئة استشارية لاستخدام
اللقاحات في ألمانيا"، وأضافت " سلامة المريض تظل تمثل أولوية قصوى للشركة".
وأضافت أن تحقيقات الجهات المنظمة البريطانية الأوروبية " لم تستطع إيجاد علاقة بين اللقاح وحدوث جلطات".
وقالت الشركة البريطانية-السويدية " نحترم قرار لجنة اللقاحات بصفتها هيئة استشارية لاستخدام
اللقاحات في ألمانيا"، وأضافت " سلامة المريض تظل تمثل أولوية قصوى للشركة".
وأضافت أن تحقيقات الجهات المنظمة البريطانية الأوروبية " لم تستطع إيجاد علاقة بين اللقاح وحدوث جلطات".