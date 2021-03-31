العراق: زيادة نسبة إقبال المواطنين على لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية زيادة نسبة إقبال المواطنين على لقاح كورونا، داعية جميع المواطنين لتلقى اللقاح.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء- أن اللقاح خالي من أي أضرار أو مضاعفات في المستقبل، حيث إن أخذ اللقاح بات ضرورة ملحة للحد من انتقال الوباء إلى أشخاص آخرين، مؤكدة استمرار منظمة العالمية للصحة بإرشاد المواطنين عبر حملات التلقيح المستمرة.وكانت المراكز الصحية في مختلف المدن العراقية قد بدأت أمس حملة تطعيم واسعة للمواطنين ضد فيروس كورونا بلقاح (أسترازينيكا)، وشهدت حملة التطعيم إقبالًا كبيرًا من العراقيين من أجل تلقي اللقاح.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن لقاح (أسترازينيكا) الذي وصل إلى العراق يقى بنسبة 76% من الإصابة بفيروس كورونا.