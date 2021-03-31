ضمن حملة «أتحضر للأخضر».. حملات نظافة وتوعية بأسيوط

نظمت إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط حملة نظافة وتوعية وتشجير بمنطقة الأربعين بحي غرب أسيوط، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، حيث تم خلالها تكثيف أعمال الكنس بواسطة معدة الكنس الآلي الحديثة ورفع الأتربة الموجودة بجوار وفوق الأرصفة، وجمع رفع المخلفات الموجودة بين العمارات السكنية، فضلًا عن الجمع المباشر للمخلفات الصلبة من الوحدات السكنية والتجارية بواسطة عمال الجمعية الأهلية المشاركة ونقلها إلى مصنع التدوير.وأوضح رجب محمود على مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، إنه تم تنفيذ حملة نظافة وتشجير بمنطقة الأربعين بحي غرب شارك في تنفيذها محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، والدكتور نورالدين فرج مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني، وإيمان حسين محمد صالح رئيس قسم التوعية والتواصل المجتمعي بالمحافظة ومحمد هاشم رئيس قسم الرصد والمتابعة بالمحافظة، وهاني محمد نائب رئيس حي غرب أسيوط، وطاهر إسماعيل رئيس جهاز نظافة مدينة أسيوط، ومسئولي الجمعية الأهلية المشاركة خلالها كنس الأتربة ورفع المخلفات من الشوارع وبين العمارات السكنية، فضلا عن تشجير بعض الشوارع وعمل لقاءات توعية مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالمنطقة وتوعيتهم بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة من الناحية الدينية والبيئة.‪