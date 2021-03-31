رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضمن حملة «أتحضر للأخضر».. حملات نظافة وتوعية بأسيوط

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:47 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
نظمت إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط حملة نظافة وتوعية وتشجير بمنطقة الأربعين بحي غرب أسيوط، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، حيث تم خلالها تكثيف أعمال الكنس بواسطة معدة الكنس الآلي الحديثة ورفع الأتربة الموجودة بجوار وفوق الأرصفة، وجمع رفع المخلفات الموجودة بين العمارات السكنية، فضلًا عن الجمع المباشر للمخلفات الصلبة من الوحدات السكنية والتجارية بواسطة عمال الجمعية الأهلية المشاركة ونقلها إلى مصنع التدوير. 

وأوضح رجب محمود على مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، إنه تم تنفيذ حملة نظافة وتشجير بمنطقة الأربعين بحي غرب شارك في تنفيذها محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، والدكتور نورالدين فرج مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني، وإيمان حسين محمد صالح رئيس قسم التوعية والتواصل المجتمعي بالمحافظة ومحمد هاشم رئيس قسم الرصد والمتابعة بالمحافظة، وهاني محمد نائب رئيس حي غرب  أسيوط، وطاهر إسماعيل رئيس جهاز نظافة مدينة أسيوط، ومسئولي الجمعية الأهلية المشاركة خلالها كنس الأتربة ورفع المخلفات من الشوارع وبين العمارات السكنية، فضلا عن تشجير بعض الشوارع وعمل لقاءات توعية مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالمنطقة وتوعيتهم بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة من الناحية الدينية والبيئة.‪

موضوعات متعلقة

الحكومة توافق على إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم فى مصر الأربعاء 31-3-2021

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 أبريل

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة


الصور

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

image description

ضمن حملة «أتحضر للأخضر».. حملات نظافة وتوعية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة

image description

حملات مستمرة للنظافة والتجميل بحي غرب ومركز القوصية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تخفض عدد ساعات حضور الطلاب إلى 50% في رمضان

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

الرئيس السيسى ينعى كمال الجنزورى: «رجل دولة من طراز فريد»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة

إجازة يومان لمتلقي لقاح كورونا في كوريا الجنوبية

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

مريم معتز: لوحة «سنوات الغفلة» تجسد مرحلة صعبة في حياتي

محمد عبلة يفتتح معرضه «النحت وسنينه» الجمعة

قضية الشكل والمضمون في ضوء علم الجمال بثقافة أسيوط

دار العين تطرح «الحزب السياسي» لفاروق القاضي