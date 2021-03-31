جامعة الأزهر تكرم الأمهات المثاليات

نظمت النقابة العامة للعاملين بجامعة الأزهر، احتفاليةً لتكريم الأم المثالية بمختلف قطاعات جامعة الأزهر، وكرم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، الأمهات الفائزات على هامش اجتماع مجلس الجامعة، بحضور كل من وكيل الأزهر الشريف، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ومنحهن هدايا تذكارية؛ تقديرًا لجهودهن المخلصة.وأكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على قيمة وقامة المرأة في الإسلام، إضافة إلى دورها الريادي والفاعل في مختلف قطاعات جامعة الأزهر.ونظمت الاحتفالية نقابة شئون العاملين بجامعة الأزهر برئاسة ياسر رزق نقيب العاملين، وأسماء عبدالحميد أمين عام نقابة العاملين بالجامعة.