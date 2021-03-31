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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

10 آلاف و330 إصابة جديدة بكورونا فى إيران

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:54 م
كورونا
كورونا
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سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، 10 آلاف و330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة "سيما سادات لاري"، في بيانها اليومي الذي نقلته وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية، أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في إيران منذ تفشي الفيروس إلى مليون و885 ألفا و564 إصابات مؤكدة، من بينها 3 آلاف و970 حالة في وضع حرج.

وأضافت أنه تم تسجيل 96 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة، 62 ألفا و665 حالة وفاة.

وأشارت لاري إلى أن عدد المتعافين من الفیروس بلغ مليونا و617 ألفا و333 متعافيا، حتى الآن، في حين أن 12 مليونا و821 ألفا و847 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید- 19" في أنحاء إيران حتی الآن.

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