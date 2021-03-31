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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 153 محضر تمويني فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:42 م
اللواء ابراهيم أحمد
اللواء ابراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
ولاء القاضى
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شدد اللواء ابراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بتكثيف الحملات التموينية الموسعة بنطاق المحافظة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الانضباط وتوفير كافة السلع التموينية والغذائية بالتسعيرة المحددة للجمهور حفاظًا على حقوق المواطنين.

وصرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بأنه تم شن حملة تموينية بنطاق المحافظة، أسفرت عن تحرير 52 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و101 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.

وأضاف الجمال أنه من أبرز القضايا التموينية تحرير محضرين جنح بركة السبع ضد أصحاب محال أعلاف وأدوية بيطرية لحيازتهم وعرضهم للبيع أدوية بيطرية منتهية الصلاحية والتحفظ على 13 عبوة أدوية بيطرية غير صالحة للاستخدام، كما تم تحرير محضرين ضد العاملين بهايبر بناحية قويسنا لعدم حملهم شهادات صحية وتم سحب 11 عينة غذائية وإرسالها للمعامل بوزارة التموين للوقوف على مدى صلاحيتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

هذا وتواصل الأجهزة التنفيذية في شن حملاتها المكبرة لتشديد الرقابة علي الأسواق والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب في أسعار السلع الأساسية واستغلال المواطنين.
تحرير 153 محضر تمويني فى حملة مكبرة بالمنوفية
تحرير 153 محضر تمويني فى حملة مكبرة بالمنوفية

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