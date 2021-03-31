رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلاب جامعة القناة يتوجهون لزيارة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف والإرهاب

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:42 م
طلاب جامعة القناة
طلاب جامعة القناة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أنه تنفيذا لبرنامج "نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب"، والذى يتم بالتعاون مع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف والإرهاب توجه اليوم الأربعاء، 51 طالب وطالبة من كليات جامعة القناة فى زيارة للمرصد وذلك إيمانا من الجامعة بدورها التوعوى لأبناءها الطلاب تحت مظلة الازهر الشريف وعلماءه الأجلاء.

ومن جانبه حرص الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب يرافقه الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية على التواجد مع الطلاب.

ووجه الدكتور محمد شقيدف طلابه بضرورة الإستفادة من هذه الزيارات من خلال اكتساب المعلومات الدقيقة، مشيرا إلى جهود الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، وتحصينهم من الأفكار المتطرفة التي تهدم المجتمعات، ومؤكدًا أن الأزهر الشريف هو منارة العلم وقلعة الوسطية التي تنشر السلام والمحبة في العالم أجمع، وهو الحصن الأمين على الدين الإسلامي الحنيف، بفضل جهود علمائه ورجاله المخلصين.

موضوعات متعلقة

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 أبريل

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-3-2021

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة


الصور

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

image description

ضمن حملة «أتحضر للأخضر».. حملات نظافة وتوعية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة

image description

حملات مستمرة للنظافة والتجميل بحي غرب ومركز القوصية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تخفض عدد ساعات حضور الطلاب إلى 50% في رمضان

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

الرئيس السيسى ينعى كمال الجنزورى: «رجل دولة من طراز فريد»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة

إجازة يومان لمتلقي لقاح كورونا في كوريا الجنوبية

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

مريم معتز: لوحة «سنوات الغفلة» تجسد مرحلة صعبة في حياتي

محمد عبلة يفتتح معرضه «النحت وسنينه» الجمعة

قضية الشكل والمضمون في ضوء علم الجمال بثقافة أسيوط

دار العين تطرح «الحزب السياسي» لفاروق القاضي