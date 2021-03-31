طلاب جامعة القناة يتوجهون لزيارة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف والإرهاب

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أنه تنفيذا لبرنامج "نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب"، والذى يتم بالتعاون مع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف والإرهاب توجه اليوم الأربعاء، 51 طالب وطالبة من كليات جامعة القناة فى زيارة للمرصد وذلك إيمانا من الجامعة بدورها التوعوى لأبناءها الطلاب تحت مظلة الازهر الشريف وعلماءه الأجلاء.ومن جانبه حرص الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب يرافقه الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية على التواجد مع الطلاب.ووجه الدكتور محمد شقيدف طلابه بضرورة الإستفادة من هذه الزيارات من خلال اكتساب المعلومات الدقيقة، مشيرا إلى جهود الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، وتحصينهم من الأفكار المتطرفة التي تهدم المجتمعات، ومؤكدًا أن الأزهر الشريف هو منارة العلم وقلعة الوسطية التي تنشر السلام والمحبة في العالم أجمع، وهو الحصن الأمين على الدين الإسلامي الحنيف، بفضل جهود علمائه ورجاله المخلصين.