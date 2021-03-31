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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المواد البترولية» تعد مذكرة بمشاكل التجار.. وتطالب بحلول

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:00 م
الاتحاد العام للغرف
الاتحاد العام للغرف التجارية
دعاء أبو العزم
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قررت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة حسن نصر، إعداد مذكرة شاملة بكافة المشاكل التي يعاني منها التجار أصحاب النشاط وعرضها على المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد، لمخاطبة الجهات المسئولة بإيجاد الحلول السريعة لهذه المشكلات.

وأكد حسن نصر، رئيس الشعبة، أنه ستتم المطالبة بعقد لقاء عاجل مع رئيس الاتحاد لاستعراض كل المشكلات التي يعاني منها أصحاب المحطات والمستودعات والحلول العملية لها، مع مطالبة رئيس الاتحاد بمخاطبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامه للبترول بتحديد موعد للاجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الشعبة لاستعراض المشكلات الناتجة عن قرارات الهيئة الخاصة بعمليات النقل وأيضا قرارات رؤساء شركات "بتروجاس، مصر للبترول، الغازات البترولية".

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