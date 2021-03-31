«المواد البترولية» تعد مذكرة بمشاكل التجار.. وتطالب بحلول

قررت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة حسن نصر، إعداد مذكرة شاملة بكافة المشاكل التي يعاني منها التجار أصحاب النشاط وعرضها على المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد، لمخاطبة الجهات المسئولة بإيجاد الحلول السريعة لهذه المشكلات.وأكد حسن نصر، رئيس الشعبة، أنه ستتم المطالبة بعقد لقاء عاجل مع رئيس الاتحاد لاستعراض كل المشكلات التي يعاني منها أصحاب المحطات والمستودعات والحلول العملية لها، مع مطالبة رئيس الاتحاد بمخاطبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامه للبترول بتحديد موعد للاجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الشعبة لاستعراض المشكلات الناتجة عن قرارات الهيئة الخاصة بعمليات النقل وأيضا قرارات رؤساء شركات "بتروجاس، مصر للبترول، الغازات البترولية".