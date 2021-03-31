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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة قناة السويس تستعد لافتتاح كلية العلاج الطبيعى

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:03 م
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أكد الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تستعد لافتتاح كلية العلاج الطبيعى فى القريب العاجل بمقرها بالجامعة القديمة، وذلك فى ظل حرص الجامعة على استكمال الكليات الطبية لخدمة إقليم القناة وسيناء.

وتابع زكى، أنه بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية العلاج الطبيعى اتخذت الجامعة كافة الإجراءات اللازمة للتجهيز ووضع الخطوط العريضة للانتهاء من كافة التجهيزات تمهيدًا لافتتاحها، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا تجهيز المبنى على أحدث الطرق التعليمية لتصبح إحدى مؤسسات الخدمات العلاجية لتخريج جيل قادر على تقديم أفضل رعاية طبية.

وأكمل رئيس الجامعة أن الكلية تضم مبنيين "مبنى المعامل والعيادات" ويتكون من ٨ معامل طلابية و١٣ عيادة "أطفال، عظام، أعصاب، باطنة، جلدية، سمنة، علاج وظائفى، علاج مائى، جراحة، تغذية علاجية، علاج الألم، رسم عضلات، صحة المرأة، علاج مسنين، الجيم"، بالإضافة إلى منطقة تغيير ملابس ودورات مياه للمرضى، دورات مياه الكلية، مكاتب إدارية (شئون الطلاب، شئون هيئة التدريس، شئون مالية، شئون إدارية).

وفى سياق متصل، استقبل الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أعضاء لجنة متابعة تجهيز مبانى كليات العلاج الطبيعى .

ورافق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى الجولة السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة، حيث تم تفقد المبنى المخصص لكلية العلاج الطبيعى؛ للوقوف على آخر الاستعدادات لافتتاح المبنى بعد إعادة التأهيل الخاصة بالمبنى المكون من 3 طوابق، حيث تم تخصيص صالة كبرى للأجهزة الطبية لتدريب الطلاب، والعمل على رفع كفاءتها وتجهيزها لاستقبال الطلاب.

وأضاف شقيدف أن المبنى الثانى هو مبنى إدارى وفصول دراسية، حيث يتكون من ٨ فصول دراسية ومكتب أمين الكلية والخزينة، بالإضافة إلى مكاتب وكلاء الكلية، والسكرتارية، العميد، مكاتب لرؤساء الأقسام وعددها ٦ أقسام، إلى جانب مدرج رئيسى سعة ٤٥٠ طالبا ومكتبة وهيئة وقاعة الحاسب الآلى.

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