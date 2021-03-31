التحري عن متهم بالاستيلاء على 20 مليون جنيه من مواطنين بحدائق القبة

استعجلت نيابة حدائق القبة الجزئية، اليوم الأربعاء، تحريات المباحث الجنائية في اتهام عاطل بالاستيلاء على 20 مليون جنيه من المواطنين.كان قاضي المعارضات قرر تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق.وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، له معلومات جنائية، بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال التجارة مقابل أرباح وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسة نشاطًا إجراميًا على النحو المُشار إليه، وأقر بارتكابه 14واقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.