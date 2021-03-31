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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مجلس الوزراء: إطلاق منظومة كارت الفلاح فى المحافظات المتبقية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:48 م
كارت الفلاح
كارت الفلاح
محمد إبراهيم
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خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، آخر المستجدات الخاصة بمنظومة الحيازة الزراعية "كارت الفلاح"، مشيرًا إلى أن ما تم حصره وتسجيله في إطار هذه المنظومة وصل إلى 5.6 مليون حائز، بإجمالي مساحة 7.2 مليون فدان، بنسبة إنجاز تصل إلى أكثر من 98% على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم الانتهاء من ميكنة منظومة الخاصة "كارت الفلاح"، منوهًا في هذا الصدد بالجهود المبذولة لميكنة الجمعيات والإدارات الزراعية على مستوى المحافظات، وما تضمنته من أعمال تتعلق بإتاحة أجهزة التابلت، وماكينات نقاط البيع، إلى جانب أجهزة الحاسب الآلى والاسكانر، والطابعات، وذلك لنحو 5701 جمعية، و309 إدارات زراعية على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب ما تم عقده من برامج ودورات تدريبية لمسئولى الجمعيات والإدارات الزراعية، حيث وصل عدد المتدربين إلى نحو 8100 متدرب، وذلك على أعمال الحصر الزراعى الموسمى، وإدخال البيانات، والتعامل على "كارت الفلاح"، إلى جانب التعامل مع حالات التعديات على الأراضى الزراعية.

وأضاف السيد القصير أن إجمالي عدد الكروت المطبوعة على مستوى الجمهورية فى إطار منظومة "كارت الفلاح" وصل إلى 3.028 مليون كارت، منها 1.2 مليون كارت مزود بخاصية "ميزة"، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق منظومة "كارت الفلاح" فى عدد 12 محافظة "الغربية- بورسعيد- أسيوط- سوهاج- البحيرة- الشرقية- القليوبية- المنوفية- الأقصر- الجيزة- الفيوم- الدقهلية"، بإجمالى أكثر من 4 ملايين حيازة، لافتًا إلى أنه تمت طباعة 2.2 مليون كارت، من بينها مليون كارت مزودة بخاصية "ميزة"، وأن إجمالى ما تم صرفه من أسمدة من خلال هذه المنظومة وصل إلى حوالى 419 ألف طن، وذلك اعتبارًا من الموسم الشتوى 2019-2020، حتى 18 مارس الجارى.

وحول موقف باقى المحافظات التى من المنتظر أن يتم إطلاق منظومة "كارت الفلاح" بها، أشار وزير الزراعة إلى أن عدد الحيازات بتلك المحافظات يصل إلى 1.6 مليون حيازة، المسجل منها 1.48 حيازة بنسبة إنجاز تصل إلى 92.88%، مضيفًا أنه تمت طباعة عدد 800 ألف كارت، منها 157 مزود بخاصية "ميزة"، موضحًا أن هناك 7 محافظات تم الانتهاء من أعمال التطابق الخاصة بها، ووصلت نسبة التوافق إلى نحو 98%، فيما يجرى الانتهاء من أعمال التطابق لـ 3 محافظات أخرى، ومتوقع الانتهاء منها بنهاية شهر أبريل المقبل.

وعقب العرض، وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشكر لمختلف الجهات المعنية بتطبيق منظومة "كارت الفلاح"، على ما بذلته من جهد لإطلاق هذه المنظومة فى مختلف المحافظات، مؤكدًا أن هذه المنظومة تساهم وبشكل كبير فى بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التى تنتج على مستوى الجمهورية، فضلًا عن دورها فى تيسير حصول المزارعين على أي مستحقات مالية مقابل توريد المحاصيل التى تتم زراعتها، إلى جانب سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة، وكذا توفير الخدمات الإرشادية.

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