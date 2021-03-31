«متحرش طفلة المعادى» يصل محكمة الجنايات

وصل المتهم محمد جودت، والمعروف إعلاميًا باسم "متحرش المعادي" إلى مقر قاعة محاكمته في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، استعدادًا لبدء الجلسة الثانية من المحاكمة.وتبين أن المتهم خطف بالتحايل الطفلة المجني عليها "يارا. ا. ح" بأن استدرجها إلى أحد العقارات قاصدًا إبعادها عن ذويها وأعين الرقباء فتتبعته طواعية إلى حيث أرشدها.واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي هتك عرض الطفلة المجني عليها، والتي لم تبلغ 18 سنة ميلادية بالقوة، بأن باغتها باستطالة يده إلى أماكن حساسة بجسدها بمواطن عفتها.