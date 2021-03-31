2084 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تسجيل 2084 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة 461 ألفا و444 حالة.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء - تعافي 2202 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 445 ألفا و355 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 5 حالات وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة 1497.وأضافت الوزارة أنها قامت بإجراء 244 ألفا و422 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.