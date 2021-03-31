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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القابضة للمياه: انعقاد الجمعيات العامة لـ 7 شركات عبر الفيديوكونفراس

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:53 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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عقدت اليوم الجمعيات العامة لشركات مياه الشرب الصرف الصحى لعدد 7 شركات تابعة (المنوفية - أسوان - مطروح - محافظات القناة - قنا- القليوبية - الصرف الصحي بالقاهرة)، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى.

حضر الاجتماع، ممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى المنتهى فى 3062020.

واستعرضت الجمعية العامة جدول الأعمال وتقرير تقييم الأداء للشركات التابعة، وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية باتخاذ الشركات كافة الإجراءات اللازمة لتلافى تلك الملاحظات فى مدة زمنية محددة.

ووافقت الجمعية على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى فى 3062020 لتلك الشركات.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، تفعيل قنوات جديدة للتواصل مع المواطنين واستقبال وحل شكواهم، منها الموقع الالكترونى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وصفحتها على الفيسبوك، وأرقام الواتس آب للشركات التابعة، بالإضافة إلى الخط الساخن 125.

وأشار إلى الاهتمام بجودة مياه الشرب فى مختلف مراحل الإنتاج بدءًا من المحطات مرورا بالشبكات وحتى وصولها إلى المواطنين، ووضع برنامج زمنى لتركيب عدادات قياس على محطات مياه الشرب، وتكثيف المجهود الذى تبذله الشركات فى ملف تقليل الفاقد، للحفاظ على مواردنا المائية وتعظيم الاستفادة منها.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع والتى تمكن المواطن من متابعة وترشيد استهلاكه، والتغلب على أى مشكلات قد تتعلق بأخطاء القراءات، ما يضمن أن يحاسب المواطن على استهلاكه الفعلى، مع وجود نظام أمان بالعدادات مسبقة الدفع يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الاجازات والعطلات الرسمية، وسهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الإلكترونى.

وأوضح أهمية الاستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسى للمحطات، وتحسين أداء الشركات والخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة، ومراجعة خطط عمل الشركات طبقا للأهداف، وتعميم التجارب الناجحة فى الشركات التابعة فى مجال مجابهة الوصلات الخلسة والتى تؤثر بشكل كبير على ضغوط الشبكات، وأنظمة التحكم والرقابة SCADA، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير الخدمات.

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