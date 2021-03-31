محافظ بورسعيد : بدء أعمال رصف شارع الروضة بداية من شارع كسرى بحى العرب

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، استكمال أعمال تطوير الشوارع بحى العرب، حيث تم البدء فى أعمال رصف ووضع الطبقة الأسفلتية بشارع الروضة بداية من شارع كسرى بحى العرب وحتى شارع (100)، تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد.وشدد المحافظ، على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف بالشوارع الطولية والفرعية بحى العرب والمناخ، لافتا بأن محافظة بورسعيد تشهد خلال الفترة الحالية خطة موسعة لتطوير الشوارع بمختلف أحياء بورسعيد، بالتوازى مع المشروعات التنموية والخدمية المقامة حديثا لتحقيق التكامل فى الخدمات المقدمة للمواطن، مؤكدا أن حى العرب شهد تطوير ورفع كفاءة فى العديد من الشوارع الفرعية بالتوازى مع الشوارع الرئيسية، مشددا على الاهتمام بتطوير شارع الروضة والذى يعتبر من المناطق الحيوية بحى العرب.