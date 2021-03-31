موسكو تُجهز للرد بالمثل على طرد إيطاليا دبلوماسيين روسيين

قالت وكالة "إنترفاكس" الروسية، اليوم الأربعاء، إن روسيا سترد بالمثل على طرد إيطاليا دبلوماسيين روسيين.وأشار الكرملين، إلى أنه لا تتوافر أي معلومات بشأن قضية التجسس التي أعلنتها إيطاليا، معلنًا حرصه على الحفاظ على علاقات جيدة مع روما.أعلنت الشرطة الإيطالية، عن اعتقال ضابطين أحدهما روسي والآخر إيطالي، بتهمة التجسس لصالح موسكو.وذكرت الشرطة الإيطالية، أنه تم اعتقال الشخصين، خلال اجتماع سري شهد تبادلا للمعلومات مقابل مبلغ من المال.واستدعت وزارة الخارجية الإيطالية إثر ذلك السفير الروسي لدى روما.وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان، إنه تم استدعاء السفير سيرجي رازوف إلى الوزارة بناء على طلب وزير الخارجية لويجي دي مايو.وأضافت أن هذا الإجراء جاء "بعدما أعلنت الشرطة الإيطالية مساء الثلاثاء، عن توقيف ضابط في سلاح البحرية إضافة إلى ضابط روسي.