لافروف: فرض العقوبات على روسيا والصين يتعارض مع قواعد منظمة التجارة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للعقوبات على كل من روسيا والصين، ومحاولات الغرب لفرض قيود جديدة على الأسواق العالمية، يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.وأضاف لافروف، خلال كلمته في منتدى نادي "فالداي"، اليوم الأربعاء، "نحن مع المنافسة العادلة بشرط أن تكون عادلة فعلا، ولكننا نرى استخدام أساليب غير نزيهة ضد روسيا والصين، ونرى محاولات من قبل الولايات المتحدة، ولسوء الحظ من قبل أوروبا ايضًا، لتقويض المنافسين".وتابع لافروف بالقول "إن القيود المصطنعة على الأسواق العالمية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية".وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد وزير الخارجية الروسي وجود فرصة كبيرة لحل وسط لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني، مشددا على أن حلف شمال الأطلسي يرفض مناقشة إجراءات بناء الثقة العسكرية في أوروبا واستعادة الاتصالات العسكرية مع روسيا.