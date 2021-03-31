أولياء أمور عن الامتحان المجمع للسادس الإبتدائي: سهل ومبسط

كشف عدد من أولياء الأمور أن الامتحان المجمع للصف السادس الابتدائي سهلا ومبسط، فقالت سها محمد ولية أمر إن الامتحان المجمع جاء متوازنا.وتابعت جميلة فؤاد: تم الانتهاء من الامتحانات المجمعة الخاصة، ويستعد أولياء الامور للامتحانات المجمعة الخاصة بشهر إبريل.بينما قالت عبير أحمد، مؤسس أتحاد امهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن الإمتحان المجمع عن شهر مارس لطلاب الصف السادس الإبتدائي جاء سهلا وأسعد الطلاب وأولياء أمورهم.وأضافت في تصريحات صحفية، أن امتحان الصف السادس، اليوم الأربعاء، كان آخر صفوف النقل عن شهر مارس، مطالبة الطلاب بالتركيز في منهج شهر إبريل والاستعداد جيدا، موضحه أن الامتحان سيأتى من المنهج الذي تم تدريسه خلال الشهر فقط.