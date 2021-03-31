ضبط 9 بحوزتهم 10 كيلو مخدرات وسلاح بالقليوبية

داهمت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث الجيزة وكر تشكيل عصابى خطير فى منطقة الطالبية بالجيزة فارين من الملاحقات الأمنية فى القليوبية وتمركزوا فى الجيزة لترويج المخدرات وتم ضبط المتهمين وعددهم 9 عاطين وبحوزتهم 10 كيلو مخدرات وسلاح أبيض ومشغولات ذهبية وتولت النيابة التحقيق.كانت وردت معلومات للواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية تفيد اختباء عدد من العناصر الإجرامية الفارين من الملاحقات الأمنية فى منطقة بدائرة قسم الطالبية.وتوصلت التحريات أن حملات أمنية مكبرة بمديرية أمن القليوبية داهمت وكر المتهمين فى القليوبية، وألقت القبض على مجموعة منهم بينما تمكن 9 متهمين آخرين من الفرار والتمركز فى منطقة الطالبية، وقاموا بإنشاء دولاب مخدرات لترويج الحشيش الهيروين والإستروكس.وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وتم ضبط 9 عاطلين أثناء تواجدهم بإحدى الوحدات السكنية بالجيزة وبحوزتهم 2 كيلو هيروين و3 كيلو إستروكس وكمية من مخدر البانجو وكمية من الحشيش وعدد كبير من الأقراص المخدرة لعقار التامول وعملات محلية وأجنبية و13 هاتف محمول و2 سلاح أبيض وميزان حساس و14 قطعة مشغولات ذهبية.وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية والمشغولات الذهبية من متحصلات تجارتهم واستخدامهم للميزان لتهيئة وإعداد المواد المخدرة للبيع والهواتف المحمولة لترويج تجارتهم على عملائهم، وأحيل جميع المتهمين للنيابة التي أمرت بحبسهم.