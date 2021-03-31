السادات: حديث الرئيس حول مياه النيل أظهر أصالة الشعب المصري

أشاد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال مؤتمر قناة السويس، وأكد فيها أنه لن يجرؤ أحد على أخذ نقطه مياه واحدة من مصر، وإلا ستكون هناك حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد، مؤكدا أنها تصريحات تحمل في مضمونها رسائل مهمة لمن يعي ويتعقل.وأثنى السادات، في بيان له، على ردود الأفعال المختلفة الواردة على منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحات الرئيس، والتي أثبتت أن المصريين بجميع توجهاتهم واختلافاتهم السياسية على قلب رجل واحد وقت الأزمات مهما كانت درجة الخلاف، فمعظم الإشادات التي تناولها السياسيين والنشطاء والمهتمين بالشأن العام المصري كانت من التيار المحسوب على المعارضة المصرية سواء في الداخل أو الخارج، وهو نفس ما حدث عندما حاولت إحدى الدول التدخل بقوات عسكرية في شئون دولة عربية مجاورة للحدود المصرية، وكان أول من أطلق بيانات الاصطفاف الوطني هم تيار المعارضة.ودعا السادات المجتمع الدولي وكل الدول الصديقة لمصر بضرورة تحمل مسئوليتهم التاريخية والإنسانية وتلبية دعوة الرئيس الصادقة للمُشاركة من أجل ترسيخ نهج التفاوض والحوار والعمل على إيجاد حلول سلمية تساعد في الوصول إلى اتفاق عادل ومرضى لجميع الأطراف دون المساس بحقوق مصر المائية والتاريخية حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة وتجنبًا لحلول أخرى نحن في غنى عنها.