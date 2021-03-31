هبوط معدل البطالة بالسعودية إلى 12.6% فى الربع الرابع من 2020

أظهرت بيانات رسمية من أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة بين مواطنيالسعودية انخفض إلى 12.6 بالمئة في الربع الأخير من عام 2020 من 14.9 بالمئة في الربع الثالث.وتطبق الحكومة إصلاحات اقتصادية منذ عام 2016 لتوفير ملايين الوظائف وخفض معدل البطالة إلى سبعة بالمئة بحلول عام 2030، ولكن الخطط تعثرت بسبب أزمة فيروس كورونا التي أدت لتهاوي أسعار النفط العام الماضي.وقالت الهيئة العامة للإحصاء "خلال الربع الرابع من عام 2020، قامت الهيئة العامة للإحصاء بالتركيز على فئة المتعطلين السعوديين، وذلك لتزويد صانعي السياسات وعامة الناس بمعلومات عن هذه الفئة،وكذلك لإصدار مؤشرات إضافية عن سوق العمل في المملكة العربية السعودية".