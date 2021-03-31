جامعة قناة السويس تناقش سبل تحويلها لأول جامعة ذكية فى مصر

أكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، أنه تماشيًا مع خطة الجامعة الخاصة بمشروع التحول الرقمي وميكنة كامل قطاعات الجامعة، وتنفيذًا لاتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس والهيئة العربية للتصنيع، والتى تهدف إلى أن تكون جامعة القناة أول جامعة ذكية في مصر.وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تنفيذًا لخطوات المنظومات المقترحة من خلال قاعدة بيانات واحدة متكاملة تتيح لجميع منتسبي الجامعة للتعامل مع جميع هذه الأنظمة والاستفادة من خدماتها من خلال صفحة شخصية لكل مستخدم تتيح له التعامل مع هذه الأنظمة واستخراج البيانات والتقارير والمستندات اللازمة.ومن جانبه أعلن الدكتور أمير مهنا، مدير وحدة التحول الرقمي، أنه تم، أمس الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس، مناقشة واجهة برنامج المشتريات الجديد ضمن منظومات الجامعة الذكية.وأضاف الدكتور تامر حسنين، نائب مدير وحدة التحول الرقمي، أنه جار عقد عدة جلسات لمناقشة التصميمات مع مديري الإدارات بالجامعة لمناقشة التعديلات المطلوبة على المنظومات.