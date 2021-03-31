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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مجلس جامعة الأزهر يشيد بجهود أبطال مصر في إنقاذ السفينة الجانحة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:20 م
مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر
إسلام أبوالمجد
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أشاد مجلس جامعة الأزهر اليوم في اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات؛ بجهود أبطال مصر في هيئة قناة السويس وإنقاذ السفينة إيڤر جرين، وثمَّن المجلس جهود العاملين في هيئة قناة السويس والنجاح في تعويم السفينة البنمية الجانحة في مجرى القناة، كما ثمن المجلس الجهود التي أنهت تلك الأزمة وتجاوزتها بفكر مصري خالص؛ لتعود الحركة الملاحية إلى طبيعتها دون حدوث خسائر أو أضرار، وسط إشادة دولية تعكس وتؤكد على مكانة مصر بتاريخها الفريد وحاضرها المجيد، ومستقبلها المشرق.

وإذ يعرب مجلس جامعة الأزهر عن تقديره لهيئة قناة السويس فإنه يذكِّر بكفاح المصريين في حفرهم للقناة، وبجهود الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في تأميمها، وبجهود فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في حفر وافتتاح قناة السويس الجديدة، كما أشاد المجلس بدعم وتكاتف الشعب المصري خلف قيادته السياسية.

وأكد المجلس أن لقناة السويس مكانة خاصة لدى مجلس جامعة الأزهر؛ فأول مرة عقد مجلس الجامعة خارج أسوار الجامعة كان على ضفاف هيئة قناة السويس بمبنى المحاكاة والتدريب البحري في ديسمبر 2014م؛ إيمانًا منه بأهمية قناة السويس معبرًا عالميًّا يعكس قوة مصر البحرية، ويرسخ صورتها الحضارية أمام العالم أجمع.
مجلس جامعة الأزهر يشيد بجهود أبطال مصر في إنقاذ السفينة الجانحة
مجلس جامعة الأزهر يشيد بجهود أبطال مصر في إنقاذ السفينة الجانحة
مجلس جامعة الأزهر يشيد بجهود أبطال مصر في إنقاذ السفينة الجانحة
مجلس جامعة الأزهر يشيد بجهود أبطال مصر في إنقاذ السفينة الجانحة
مجلس جامعة الأزهر يشيد بجهود أبطال مصر في إنقاذ السفينة الجانحة
مجلس جامعة الأزهر يشيد بجهود أبطال مصر في إنقاذ السفينة الجانحة

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