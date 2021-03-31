وزيرة إسبانية ترجح إصدار جواز سفر للملقحين ضد كورونا بحلول يونيو

رجحت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا جونزاليس لايا، إصدار جواز سفر رقمي لمن تلقى التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحلول شهر يونيو المقبل.وقالت أرانشا - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأربعاء - " إذا سارت الأمور على ما يرام، سنصدر جواز سفر رقمي في موعد لا يتجاوز يونيو المقبل"، ألا أنها مع ذلك نصحت المواطنين الإسبان بتجنب السفر في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.وبدأت بعض البلدان الأوروبية مثل إيسلندا اعتماد هذا الجواز، بينما أيدت إيطاليا والبرتغال الفكرة وطلبت من الاتحاد الأوروبي اعتمادها، بينما تتعامل فرنسا بحذر مع الفكرة وتعتبرها سابقة لأوانها.وتعد إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية تضررا بالوباء، حيث سجلت حتى الآن 3 ملايين و275 ألفا و819 حالة إصابة و75 ألفا و305 حالات وفاة.