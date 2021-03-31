جنايات المنصورة: إحالة قاتلى شاب «الهابى لاند» للمفتى

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة برئاسة المستشار حسن معوض الباهى، وعضوية المستشار حاتم مبروك عوض، والمستشار محمد عبدالفتاح شرابى، بإحالة خالد السيد السعيد، وشهرته "الجزار"، ومحمد سعد الدجوي، المتهمين بسرقة وقتل الشاب محمد محمود العزب فى القضية المعروفة إعلاميًا بشهيد الهابى لاند إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأي في الحكم عليهما بالإعدام شنقًا.وتعود الواقعة إلى شهر يناير الماضى عندما تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من بعض الأهالي بحدوث مشاجرة ومتوفي ومصابين أسفل كوبري القطار بمنطقة الهابى لاند بدائرة القسم.وانتقلت قوة من القسم بقيادة المقدم محمد مطر، رئيس مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود 4 طلاب بمدرسة الملك الكامل الثانوية بنين بالمنصورة، جميعهم مصابون بجروح طعنية وأحدهم لفظ أنفاسه الأخيرة وبسؤال المصابين، أكدوا بأنهم حال جلوسهم بالمنطقة محل البلاغ فوجئوا بشخصين، بحوزة الأول خنجر وبحوزة الثانى سلاح أبيض عبارة عن مطواة، وهددوهم بالأسلحة البيضاء حوزة كل منهما في محاولة لسرقة متعلقاتهم وحال مقاومة المجني عليهم لهما أحدثا ما بهم من إصابات والتي أودت بحياة صديقهم الرابع.وبالفحص تبين أن الأهالي تمكنوا من ضبط المتهم الأول، ويدعى خالد السعيد السعيد عبدالرحمن، 30 عامًا، عاطل، ومقيم بمساكن مشعل دائرة قسم أول المنصورة والسابق اتهامه في قضيتي بلطجة وسرقة، وبحوزته سلاح أبيض «خنجر» وبمواجهته أقر بأنه كان في حالة عدم اتزان لتعاطيه مواد كحولیة وأن المتهم الهارب والذي كان برفقته يدعى الدجوى والمقيم دائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، وفي وقت لاحق أمكن تحديد المتهم الهارب وتبين أنه يدعي محمد سعد سعد الجوهري، 23 عامًا، عاطل، ومقيم فى قرية العزبة دائرة مركز سمنود الغربية والسابق اتهامه في 3 قضايا «سلاح أبيض - سرقة بالإكراه» وجرى إعداد عدة أكمنة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم الهارب وأمكن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض «مطواة».وبمواجهة المتهمين، في محضر الشرطة، أقرا بارتكاب الواقعة عقب تعاطيهما المواد الكحولية حيث شاهدا المجني عليهم حال جلوسهم بمنطقة كورنيش النيل المواجهة لمكان الواقعة، واستدرجوهم لمكان الواقعة وأشهرا في وجوههم الأسلحة البيضاء في محاولة للاستيلاء على متعلقاتهم كرهًا عنهم وحال مقاومة المجني عليهم اعتديا عليهم بالأسلحة البيضاء محدثين ما بهم من إصابات واعترفا بأن المتهم الأول أحدث إصابة المجنى عليه محمد محمود العزب، والتي أودت بحياته وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17 لسنة 2021 إداري قسم ثان المنصورة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وشرح كل متهم أمام النيابة دوره في ارتكاب الواقعة وأكدا أنهما ارتكبا الواقعة تحت تأثير تعاطي مواد كحولية حيث إنهما عقب تعاطيهما المواد الكحولية، شاهدا المجني عليهم حال جلوسهم بمنطقة كورنيش النيل المواجهة لمكان الواقعة، واستدرجوهم لمكان الواقعة وأشهرا في وجوههم الأسلحة البيضاء في محاولة للاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية وتليفوناتهم المحمولة كرهًا عنهم وحال مقاومة المجني عليهم قاما بالتعدي عليهم بالأسلحة البيضاء محدثين ما بهم من إصابات، ومثل المتهم خالد السعيد السعيد عبد الرحمن، 30 عاًما، عاطل، كيف أنه طعن المجني عليه محمد محمود العزب، 17 عاما، طالب بمدرسة الملك الكامل الثانوية بالمنصورة، طعنتين، إحداهما في الصدر من الناحية اليسرى وآخر بالرقبة من الناحية اليمنى، حتى يخيف باقى زملائه، إلا أنهم غضبوا وقاوموهم فبدأوا يعتدون عليهم جميعًا، حتى أحدثوا إصاباتهم.وأضاف المتهمان أنهما أصابا 3 طلاب آخرين، وهم خالد محمد محمد السيد، 16 عاما، طالب، ومقيم فى منطقة عزبة الشال دائرة القسم، مصابًا بجروح قطعية بالبطن، ويحيى الدين محمد غازي، 17 عامًا، طالب، ومقيم بناحية منطقة سيدي يونس دائرة القسم 17 عامًا، مصابًا بجروح قطعية بالرأس والقدم اليسرى، وأكرم مجدي عبدالحميد، ١٧ عامًا، طالب بذات المدرسة ومقيم منطقة الدراسات دائرة القسم مصابا بجروح قطعية.