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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة القناة: لا ندخر جهدًا فى تقديم الدعم الكامل لاتحاد الطلاب

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:36 م
الدكتور أحمد زكى
الدكتور أحمد زكى
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة لا تدخر جهدًا فى تقديم الدعم الكامل لاتحاد الطلاب لتنفيذ الأنشطة المتنوعة، إلى جانب دعم الجامعة لبرنامج التكافل، مشيرا إلى أهمية سعى أعضاء الاتحاد إلى تنوع الأنشطة الطلابية وإقامة الفعاليات المتنوعة وغير التقليدية الهادفة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وعقد لقاءات أون لاين لجذب كافة طلاب الجامعة مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وتنفيذا لتلك التوجيهات عقد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الاجتماع الأول للفصل الدراسي الثاني مع ممثلى مجلس اتحاد طلاب الجامعة الجدد؛ لمناقشة خطة الأنشطة والفعاليات المختلفة خلال الفصل الدراسى الثانى.

وفى بداية الاجتماع هنأ الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مجلس اتحاد الطلاب ببداية الفصل الدراسى الثانى، مشيرًا إلى الدور المهم لاتحاد الطلاب فى دمج الطلاب فى الأنشطة المختلفة لإظهار مواهبهم وإبداعاتهم والاهتمام بمساعدة زملائهم الطلاب فى حل المشكلات التعليمية، والتواصل المستمر بين الطلاب وإدارة الجامعة والكليات للتغلب على أى مشكلات تطرأ.

وأكد شقيدف أن خطة الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني ستتضمن فعاليات مختلفة؛ لتوسيع دائرة المشاركة فى الأنشطة الطلابية ونشر الوعى لدى الطلاب.

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