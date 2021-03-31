بعد تعويمها.. متى يسمح للسفينة الجانحة فى قناة السويس بالإبحار؟

لمدة أسبوع عانت قناة السويس من توقف الملاحة فيها، مع خسائر عالمية بقيمة 400 مليون دولار في الساعة من البضائع المتأخرة، بسبب تعرقل سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر جيفين"، وطولها 400 متر وعرضها 59 مترًا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن بمجرى القناة، لكون قناة السويس أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب."إيفرجيفين" تتبع شركة "إيفر جرين"، وتعتبر من أكبر سفن الحاويات في العالم، ولم تكن حادثة قناة السويس هي الأولى لها، بل لها تاريخ حافل من التعطيلات، حيث ذكرت صحيفة "وول ستريت" أن السفينة اصطدمت عام 2019 بعبّارة صغيرة في ألمانيا، وألحقت أضرارا بالقارب الصغير الذي لم يكن على متنه أي ركاب وأصيب ربانه بجروح طفيفة.كانت السفينة تسير في اتجاه مجرى النهر على نهر "إلبه" بالقرب من هامبورج عندما اصطدمت بالعبارة، ولم تتوقف بعد التحطم، بل واصلت السفر لتجنب توقف طارئ في الممر المائي الضيق، وفقًا لقاعدة البيانات البحرية العالمية "FleetMon".وأرجعت الأسباب في كلا الحادثتين إلى سوء الأحوال الجوية والعواصف الرملية، وفي الحادثة الأخيرة انحرفت بشكل قطري عبر القناة بالكيلو 151 ترقيم بحري، وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن العاصفة الرملية وسوء الأحوال الجوية لا يمكن أن يكونا السبب الرئيسي للحادث، مؤكدًا أن خطأ بشريًا أو فنيًا قد يكون السبب، ولكن سيتم إجراء تحقيق لمعرفة الأسباب الدقيقة.وأوضح "ربيع"، في تصريحات سابقة له، أنه في مثل هذه الحوادث نطلب من القبطان الاحتفاظ بجميع المستندات ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية الخاصة بالتحقيقات والحصول عليها.وبعد انتهاء الأزمة، أكدت الشركة المشغلة لسفينة الحاويات "إيفرجيفين" المعروفة إعلاميًا بالسفينة الجانحة، أنه سيتم فحص السفينة للتأكد من مدى صلاحيتها للإبحار بعد تعويمها في جنوب قناة السويس.وبحسب بيان الشركة، ستتعلق القرارات المتعلقة بشحنة السفينة بعد فحصها، وسيتم التنسيق مع مالك السفينة بعد انتهاء التحقيقات، وهذا يعني أن عملية الإبحار مرة أخرى تتوقف على التحقيقات وفحص السفينة، وذلك بعد وصولها إلى البحيرات المرة لاستكمال رحلتها المفترضة قبل الأزمة.وأكد الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، أنه سيتم رفع تقرير من الهيئة عن أسباب جنوح السفينة، والذي سيتم بناءً عليه رفع تقرير آخر إلى رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الخطأ في جنوح السفينة يرجع إلى قائدها، لافتًا إلى أن مرشد السفينة يكون دوره استشاري فقط، ويحق للقائد أن يأخذ به أو لا.