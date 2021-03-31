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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وفد برلماني يدعم قناة السويس بزيارة.. وشكر لرئيس الهيئة والعاملين

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:23 م
قناة السويس
قناة السويس
أشرف لاشين
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زار وفد برلماني من أعضاء مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، قناة السويس، بهدف توجيه تحية شكر وتقدير نيابةً عن المجلس للفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، وجميع المسؤولين والعاملين، على جهودهم المضنية خلال أزمة السفينة الجانحة "إيفر جيفين".

وضم الوفد المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، والنائبين محمود عبدالعزيز الضبع، ووحيد قرقر، وكلاء لجنة النقل، أيضا النواب أحمد سعد نويصر، نادر الخبيري، واللواء يحيى عيسوي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، وأمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي.

ومن المقرر أن يجري الوفد خلال الزيارة جولة في الممر الملاحي، في إطار الاستمرار في توصيل رسائل طمأنة للاقتصاد العالمي عن عودة الأمور لطبيعتها في قناة السويس، وأن مصر قادرة بسواعد أبنائها على تخطي الصعاب والأزمات.

كما يبحث الوفد مع الفريق أسامة ربيع، كيفية دعم القناة وجميع العاملين بها وذلك لما تمثله من أهمية اقتصادية عظيمة لمصر والعالم، وكذلك التطرق لسير العمل داخل القناة.

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