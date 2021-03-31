رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كوكيز وفطائر.. وصفات حلويات سكرها خفيف

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:46 م
كوكيز
كوكيز
شيماء دهب
طباعة
يحتاج العديد من الأشخاص لوصفات حلويات ولكن قليلة السكر، خاصة لمرضى السكرى وغيرهم من الأشخاص الذين يخضعون للرجيم وأيضًا أصحاب الأنظمة الغذائية الصحية.

في هذه السطور نوضح بعض الوصفات للحلويات ذات السكر الخفيف.

1- كوكيز الزبيب والشوفان
المقادير:
كوب ونصف شوفان، 2 موز، 2 ملعقة قرفة، نصف كوب زبيب، ربع ملعقة ملح.
طريقة العمل:
بعد تسخين الفرن على درجة حرارة 120، يتم مزج الشوفان والملح والقرفة، وامزج معه الموز ويتم تشكيل الكوكيز ومن ثم وضعه في صينية وفرن ولمدة 25 دقيقة وبالهنا والشفا.


2- فطائر مخبوزة
المقادير:
3 بيضات، كوب دقيق، ملعقة صغيرة من محلي طبيعي، قشر حبة ليمون، قالب من الزبدة، ملعقة صغيرة من القرفة، ملعقة صغيرة من الملح، علبة حليب خالي الدسم، ملعقة كبيرة من الخميرة.
طريقة العمل:
بعد تسخين الحليب نضيف الزبدة حتى تذوب، ونضيف القليل من القرفة وملعقة صغيرة من محلي طبيعي وقشر الليمون، دع المزيج لمدة 15 إلى 25 دقيقة حتى يمتص الحليب، وانزع قشر الليمون ونضيف الدقيق المنخول وقلبه جيدًا.
بعد رفع المزيج من على النار نضيف البيض واحدًا تلو الآخر مع التقليب، ونقوم بإذابة الخميرة الطازجة في ملعقة كبيرة من الماء وأضف الخليط.
بعد تسخين الفرن وبعد ذلك يتم خبز لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 170 مئوية.

موضوعات متعلقة

«عودة الملك».. خطة تشغيل ثلاث محالج قطن جديدة للمنافسة عالميًا (خاص)

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-3-2021

الحكومة توضح حقيقة رابط «التعليم» بشأن مقترحات أولياء الأمور


الصور

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

image description

ضمن حملة «أتحضر للأخضر».. حملات نظافة وتوعية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة

image description

حملات مستمرة للنظافة والتجميل بحي غرب ومركز القوصية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تخفض عدد ساعات حضور الطلاب إلى 50% في رمضان

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

الرئيس السيسى ينعى كمال الجنزورى: «رجل دولة من طراز فريد»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة

إجازة يومان لمتلقي لقاح كورونا في كوريا الجنوبية

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

مريم معتز: لوحة «سنوات الغفلة» تجسد مرحلة صعبة في حياتي

محمد عبلة يفتتح معرضه «النحت وسنينه» الجمعة

قضية الشكل والمضمون في ضوء علم الجمال بثقافة أسيوط

دار العين تطرح «الحزب السياسي» لفاروق القاضي