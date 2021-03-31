كوكيز وفطائر.. وصفات حلويات سكرها خفيف

يحتاج العديد من الأشخاص لوصفات حلويات ولكن قليلة السكر، خاصة لمرضى السكرى وغيرهم من الأشخاص الذين يخضعون للرجيم وأيضًا أصحاب الأنظمة الغذائية الصحية.في هذه السطور نوضح بعض الوصفات للحلويات ذات السكر الخفيف.1- كوكيز الزبيب والشوفانالمقادير:كوب ونصف شوفان، 2 موز، 2 ملعقة قرفة، نصف كوب زبيب، ربع ملعقة ملح.طريقة العمل:بعد تسخين الفرن على درجة حرارة 120، يتم مزج الشوفان والملح والقرفة، وامزج معه الموز ويتم تشكيل الكوكيز ومن ثم وضعه في صينية وفرن ولمدة 25 دقيقة وبالهنا والشفا.2- فطائر مخبوزةالمقادير:3 بيضات، كوب دقيق، ملعقة صغيرة من محلي طبيعي، قشر حبة ليمون، قالب من الزبدة، ملعقة صغيرة من القرفة، ملعقة صغيرة من الملح، علبة حليب خالي الدسم، ملعقة كبيرة من الخميرة.طريقة العمل:بعد تسخين الحليب نضيف الزبدة حتى تذوب، ونضيف القليل من القرفة وملعقة صغيرة من محلي طبيعي وقشر الليمون، دع المزيج لمدة 15 إلى 25 دقيقة حتى يمتص الحليب، وانزع قشر الليمون ونضيف الدقيق المنخول وقلبه جيدًا.بعد رفع المزيج من على النار نضيف البيض واحدًا تلو الآخر مع التقليب، ونقوم بإذابة الخميرة الطازجة في ملعقة كبيرة من الماء وأضف الخليط.بعد تسخين الفرن وبعد ذلك يتم خبز لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 170 مئوية.