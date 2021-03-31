بالأسماء.. مصرع وإصابة 3 في تصادم سيارتين بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، في تصادم سيارتين بطريق "واصلة أبوسلطان" من طريق السويس بالإسماعيلية.وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد مصرع يوسف عبدالعزيز فاقوس، 33 عاما، وإصابة كل من وائل عوض يوسف "أبو سلطان"، 42 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج جرح 4 سم بالرأس وكدمات وسحجات، رضا كامل محمد، "أبوسلطان"، 50 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج جرج 10 سم بالفخد الأيسر.تم نقل المصابين للمستشفى الجامعي، والمتوفى لمشرحة مستشفى القصاصين.