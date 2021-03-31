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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 3 في تصادم سيارتين بالإسماعيلية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:31 م
تصادم سيارتين
تصادم سيارتين
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، في تصادم سيارتين بطريق "واصلة أبوسلطان" من طريق السويس بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد مصرع يوسف عبدالعزيز فاقوس، 33 عاما، وإصابة كل من وائل عوض يوسف "أبو سلطان"، 42 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج جرح 4 سم بالرأس وكدمات وسحجات، رضا كامل محمد، "أبوسلطان"، 50 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج جرج 10 سم بالفخد الأيسر.

تم نقل المصابين للمستشفى الجامعي، والمتوفى لمشرحة مستشفى القصاصين.

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