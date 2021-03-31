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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أبرزها 14.2 طن لحوم ودواجن فاسدة.. ضبط 1146 قضية تموينية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:19 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1146 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 11٫75 طن "لحوم وكبدة مجمدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط 2٫5 طن "دواجن مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة، وضبط 1٫26طن "لحوم ومصنعاتها" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة"بدون ترخيص" بمحافظة كفر الشيخ.

وأسفرت الجهود عن ضبط 41 طن "زيت طعام – سكر حر" معبأة داخل خزانات وعبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية، وضبط 11٫2 طن "قمر الدين – تمور – فستق – لوز – جوز هند" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الإسكندرية.

كما أسفرت الجهود عن ضبط (10 أطنان "سمسم – ملح" معبأة داخل أجولة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصة الطبيعية مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية، لاستيلائه على مبلغ 2 مليون جنيه من أموال الدعم من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء، وضبط مالك محل بدال تموينى – بمحافظة الجيزة، بحوزته 1٫2 طن سكر – 300 عبوة "زيت تموينى" مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء.

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